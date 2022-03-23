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الأربعاء، 23-03-2022 12:55 م

شاهد..وزير أفغاني يتحول سائق تكسي في أميركا

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الوكيل الإخباري - حتى منتصف آب الماضي، كان خالد بايندا وزيرا للمالية في أفغانستان، يشرف على ميزانية تقدر بـ 6 مليارات دولار، إلا أن أحواله سرعان ما انقلبت رأسا على عقب منذ فراره من البلاد، عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

فقد التقطت عدسات الكاميرات الوزير السابق قبل يومين، خلف مقود سيارة متواضعة تابعة لشركة التكسي في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

إذ لم يعد الرجل وزيرا بل مجرد سائق، يسعى إلى بضع مئات من الدولارات في الشهر، بدل المليارات.

هكذا انقلبت أحوال بايندا، الذي أضحى أمام واجب ملح، ملخصه تأمين لقمة العيش لزوجته وأطفاله الأربعة بعد أن لجأ إلى فرجينيا الأميركية.

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إلا أن تلك الوظيفة رغم ضحالتها، فتحت له باب إعالة عائلته، كما أكد الرجل البالغ من العمر 40 عاما.

 

وقال: "أشعر بأنني عالق بين حياتي القديمة وأحلامي لأفغانستان وبين حياة جديدة في الولايات المتحدة لم أكن أريدها أبدًا".

لكنه أضاف أنه في الوقت الحالي ليس لديه مكان آخر يلجأ إليه.. معتبرا أنه لا ينتمي إلى هنا ولا إلى هناك".

 

 

 

لبنان 24

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