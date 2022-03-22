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الثلاثاء، 22-03-2022 04:53 م

الشكوى الأغرب في أمريكا.. رجل يقدم بلاغا ضد عصابة قطط

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الوكيل الإخباري - في واقعة تعد الأغرب من نوعها، قدم رجل في تشيلي بأمريكا الجنوبية، بلاغاً يتهم فيه قطة بسرقة حذائه.

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وذهب الرجل إلى الشرطة في بلدية لاسيستيرنا بإقليم سانتياجو متروبوليتان التشيلي، لتقديم شكوى ضد القطة، وفقاً لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

 

وقال مقدم البلاغ إن الجاني المزعوم هو قط يدعى لوكاس يعيش في البلدية نفسها، وهو متهم بأنه سارق أحذية ليس من شخص واحد، بل من الحي بأكمله.


ومع ذلك، فإن براعة القطط كبيرة لدرجة أنه لا يوجد دليل يتيح توجيه الاتهام إليها، فمع أنه ليس لدى مواطني البلدية أدنى شك في أن القط هو صاحب السرقات، لكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك بالفيديوهات أو الصور.

 

وآخر هذه السرقات حدثت لكيفن بينيا، الشاب الذي عانى من سرقة 3 أحذية وصندل، وهو أيضاً صاحب البلاغ المقدم ضد القط.


وقال بينينا في شكواه: "يبدو الأمر غريباً، لكن هناك قط يسرق أحذيتي، وأخذ 4 منها بالفعل".


وبعد الشكوى، تقدم جيران آخرون لإخبار الشرطة أن القطة سرقت أيضاً أشياء شخصية مختلفة منهم.


ووفقاً للصحيفة الإيطالية، من الواضح أن القط لوكاس لا يتصرف بمفرده، ولكن مع قط آخر يمكن أن يكون شقيقه، ذو فرو أبيض وأسود وبرتقالي.

 

وأنهى بينينا حديثه قائلاً "يمكن أن يكونوا هم، لكننا لسنا متأكدين بنسبة 100٪، لكنها القطط الأقرب إلى منازلنا، والمملوكة لأحد الجيران، لكني لم أقل شيئاً حتى الآن لجاري، لأنه ليس لدي دليل لإلقاء اللوم على قططه، ومن ناحية أخرى يؤسفني اتهامها".

العين الإخبارية 

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