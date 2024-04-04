الخميس 04-04-2024
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الخميس، 04-04-2024 12:19 م

شلالات تنهمر من بناية شاهقة.. مشاهد غريبة من زلزال تايوان

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الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح يوم الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.

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ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء .

 

ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز. 

 

 

 لبنان 24

 


 




 

 


 

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