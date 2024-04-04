شلالات تنهمر من بناية شاهقة.. مشاهد غريبة من زلزال تايوان

الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح يوم الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.
ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء .
ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز.
Taiwan was struck by its strongest earthquake in 25 years few minutes ago when a 7.4 magnitude tremor struck the island's eastern coast, prompting tsunami warnings across the region.— Massimo (@Rainmaker1973) April 3, 2024
A rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake.pic.twitter.com/mepqSLuCIM