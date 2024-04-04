شلالات تنهمر من بناية شاهقة.. مشاهد غريبة من زلزال تايوان

الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح يوم الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.

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ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء .

ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز.





A rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake. Taiwan was struck by its strongest earthquake in 25 years few minutes ago when a 7.4 magnitude tremor struck the island's eastern coast, prompting tsunami warnings across the region.A rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake. pic.twitter.com/mepqSLuCIM April 3, 2024

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