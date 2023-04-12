شيكاغو.. سقوط مفاجئ لروبوت أثناء استعراضه لمهاراته في العمل - فيديو

الوكيل الإخباري - سقط روبوت تابع لـ Agility Robotics أثناءاستعراضه لمهاراته في معرض سلاسل التوريد في شيكاغو.



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وكان الروبوت يعمل في حمل الصناديق ونقلها على سير متحرك أمام حشود متنوعة من زوار المعرض. وبعد مرور 20 ساعة من العمل المتواصل انهار الروبوت وسقط على الأرض وسط ذهول الجميع.





في هذا المقطع روبوت تابع لـ Agility Robotics يسقط بعد 20 ساعة من العمل في "معرض سلاسل التوريد" في شيكاغو. حتى الروبوت ينهار بسبب كثرة العمل...في هذا المقطع روبوت تابع لـ Agility Robotics يسقط بعد 20 ساعة من العمل في "معرض سلاسل التوريد" في شيكاغو. pic.twitter.com/V4OnFWf2De April 11, 2023

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