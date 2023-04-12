الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 09:52 ص

شيكاغو.. سقوط مفاجئ لروبوت أثناء استعراضه لمهاراته في العمل - فيديو

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الوكيل الإخباري - سقط روبوت تابع لـ Agility Robotics أثناءاستعراضه لمهاراته في معرض سلاسل التوريد في شيكاغو.

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وكان الروبوت يعمل في حمل الصناديق ونقلها على سير متحرك أمام حشود متنوعة من زوار المعرض. وبعد مرور 20 ساعة من العمل المتواصل انهار الروبوت وسقط على الأرض وسط ذهول الجميع.

 

 

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