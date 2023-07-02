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الأحد، 02-07-2023 11:28 ص

صراف آلي 'يوزع النقود' في شوارع دبي... اليكم الحقيقة - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الأضحى مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر صرافا آليا متنقلا يوزع "العيدية" على الناس في شوارع دبي .

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ويبدو في الفيديو شاحنة تحمل صرافا آليا يلقي النقود في الشارع. وقال مشاركو الفيديو إنه يظهر توزيع "العيدية" في شوارع دبي.

وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات عبر موقع فيسبوك وتويتر منذ بدء تداوله وصدقه كثيرون. إلا أن مستخدمين آخرين شككوا بصحته ونفوا أن يكون صحيحا.

ويرشد التفتيش عن الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية إليه منشورا في صفحة على فيسبوك.

وأشارت هذه الصفحة المهتمة بنقل أخبار دبي إلى أن مصدر الفيديو هو حساب مصمم رقمي على إنستغرام.

وبتصفح هذا الحساب الذي يعرف عن نفسه على أنه صانع محتوى بصري، يمكن بالفعل العثور على الفيديو مع وسوم تشير إلى أنه تصميم رقمي.

كما نشر صاحب الحساب في خاصية "الستوري" مراحل تصميم هذا الفيديو.

وسبق أن نشر صاحب الحساب خلال السنوات الماضية مشاهد صممها رقميا لمعالم في دبي.

وبالإضافة إلى ذلك يظهر على الصراف الآلي في مؤخرة الشاحنة اسم مصرف إماراتي وهو بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD.

وردا على أحد المستخدمين الذين نشروا الفيديو، نفى المصرف في منشور على تويتر صحته قائلا "هذا الفيديو غير حقيقي".

 

 

 

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