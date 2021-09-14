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الثلاثاء، 14-09-2021 11:15 ص

صياد أمريكي يجد أشياء تعود إلى آلاف السنين في بطن تمساح عملاق - صور

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الوكيل الإخباري - صُدم صياد أمريكي، باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخراً.

وعثر شين سميث، بينما كان يقطع تمساحاً عملاقاً بطول 13 قدماً قام باصطياده، على أشياء قديمة، يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أمريكا الأصليون كانوا يستخدمونها.

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واكتشف سميث، وهو يشرّح معدة التمساح، سهماً قديماً، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.


وبحسب سميث، فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأمريكيون الأصليون، وكانوا يستخدمونها في الماضي.


وقال سميث في منشور على صفحته في «فيسبوك»: «لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب، مع عثوري على سهم في بطنه، يعود لآلاف السنين».


 



المصدر - البيان 

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