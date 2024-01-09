طبيب روسي عاش في الفضاء أكثر من عام

الوكيل الإخباري - حطم رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف في 9 كانون الثاني عام 1995 الرقم القياسي لأطول فترة في الفضاء بإكماله 266 يوما، وليسجل في تلك الرحلة رقما قياسيا لم يتجاوزه أحد حتى الآن .

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تلك الرحلة الفضائية التي استمرت من 8 كانون الثاني 1994 إلى 22 اذار 1995 مكث خلالها رائد الفضاء في محطة "مير" الفضائية 437 يوما و18 ساعة، وهو الرقم القياسي العالمي لأطول زمن حقق في رحلة فضائية واحدة.



الرقم القياسي تحقق في رحلة رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف الثانية إلى الفضاء، وقد ساعدت تلك الفترة الطويلة من الإقامة في المدار على إثبات قدرة جسم الإنسان على تحمل مصاعب رحلات ليس فقط إلى مدار أرضي منخفض، بل وإلى رحلات في الفضاء البعيد.



رحلات البشر إلى الفضاء كانت بدأت في 12 نيسان عام 1961 بوصول رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين إلى مدار للأرض وقيامه برحلة استمرت 106 دقائق.

فاليري فلاديميروفيتش بولياكوف كان ولد أثناء فترة الحرب الوطنية العظمى في مواجهة الغزو النازي في 27 نيسان 1942.



وصل بولياكوف إلى مجال الفضاء عن طريق تخصصه في الطب وحصوله على أعلى الشهادات، وانتظر رحلته الأولى إلى الفضاء لمدة عشر سنوات، اجتاز خلالها أصعب التدريبات الخاصة بالطيران إلى الفضاء، وكان عليه في رحلته الأولى التي جرت في الفترة من 29 اب 1988 إلى 27 نيسان 1989، ليس فقط إجراء البحوث العلمية بل وتقديم الرعاية الطبية لجميع أفراد الطاقم الآخرين.



بولياكوف أنجز في رحلته الفضائية الأولى التي استمرت 240 يوما عددا كبيرا جدا من الأبحاث الطبية الحيوية، وتمكن من ابتكار طرق جديدة للدعم الطبي للبعثات الفضائية طويلة المدى.



الرحلة الفضائية الثانية لهذا الرائد الروسي صاحب الرقم القياسي لأطول مدة في الفضاء الأرضي، جرت بعد العودة من الأولى بخمس سنوات، وتحديدا في 8 كانون الثاني 1994.



هذا الطبيب والرائد الفضائي المتميز والذي توفى في ايلول عام 2022، أكمل خلال رحلة الفضاء الثانية أكثر من 1000 دراسة حول تأثيرات الظروف في الفضاء على جسم الإنسان.



فاليري بولياكوف كان أجرى بحوثا أيضا في علم وظائف الأعضاء وفي علم النفس ومجالات صحية أخرى، كما نشر أبحاثه ودراساته في المجلات المتخصصة ، وفي رصيده أكثر من 50 بحثا علميا.



أما بالنسبة للمهمة الفضائية الأطول في محطة الفضاء الدولية، فهي من نصيب رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف الذي سجل في 30 اذار 2022 رقما قياسيا بمكوثه هناك 355 يوما. هذه الرحلة تعد الإقامة الأطول لرائد فضاء في محطة الفضاء الدولية، ولكن ليس في الفضاء بشكل عام.

لبنان 24

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