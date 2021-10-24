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الأحد، 24-10-2021 09:32 ص

طبيب عراقي ينال أعلى أوسمة الإمبراطورية البريطانية

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الوكيل الإخباري - حصل طبيب عراقي على أعلى تكريم بريطاني من الأمير تشارلز لإسهاماته في مجال الطب.

وجمعت  صورة لولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز بالطبيب العراقي ، لتمثل إنجازا عراقيا في مجال الطب، بطله طبيب رفع اسم بلاده عاليا.

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حصل طبيب عراقي على وسام الامبراطورية البريطانية، تكريما لخدمته في مجال الطب والعلاقات الطبية الدولية.


ونال الدكتور رعد شاكر، اختصاصي أمراض الأعصاب، على وسام الامبراطورية البريطانية برتبة قائد "سي بي إي"، والتي سلمها له شخصيا ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، نيابة عن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك تكريما لخدمته في مجال الطب والعلاقات الطبية الدولية.


ويعتبر وسام "سي بي إي" أعلى مرتبة لوسام الإمبراطورية البريطانية، ويتم منحه للأفراد تقديرا لإنجازاتهم التي تفوق وظيفتهم الاعتيادية، وفقا لسكاي نيوز.


ويرأس الدكتور رعد شاكر، منذ 12 عاما، قسما يضم اختصاصات جراحة الجملة العصبية وطب العيون والأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة في مستشفى "إمبريال هوسبيتل" في غرب لندن، ويعمل تحت إشرافه 110 طبيبا بريطانيا.


جدير بالذكر أن الطبيب رعد شاكر من مواليد 1948 وتخرج عام 1971، من كلية طب بغداد، وهو زميل كلية الأطباء الملكية البريطانية.

 

المصدر - البيان 

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