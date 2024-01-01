الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

جيش الاحتلال : 29 من قتلانا سقطوا بنيران زملائهم وحوادث أخرى

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس

مسيرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

الوسط الصحفي الأردني يفجع بوفاة الزميل سند العبادي

عاجل

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس

الإثنين، 01-01-2024 10:27 ص

طفلة أمريكية تعاني من حالة غير مسبوقة في العالم

2023123120947836KE


الوكيل الإخباري - تعاني طفلة أمريكية حالة فريدة من نوعها، لم يصب بها أحد غيرها في العالم، تسبب لها العديد من المشاكل الصحية.

تمتلك الطفلة إميليا سلسلة وراثية فريدة من نوعها، تسبب لها ضعفاً في الرؤية والحركة والكلام. وعلى الرغم من توقعات الأطباء بأنها لن تتحدث أبداً، إلا أنها تحدت هذه التوقعات، وتمكنت من التحدث بشكل طبيعي.

اضافة اعلان


وبحسب والدة الطفلة سيان لورانس (27 عاماً)، فإن الأطباء لاحظوا أن ابنتها لديها تسلسل وراثي فريد من نوعه، لا يمكن مقارنته بأي تسلسل وراثي آخر. وعندما بلغت إميليا 4 أسابيع من العمر، تبين أنها تعاني حالة صحية غير متوازنة.


ونتيجة لحالتها، تحصل إميليا على تغذية أنبوبية لتجنب استنشاق السوائل إلى رئتيها، كما أن ضعف عضلاتها يعني أنها لا تستطيع الجلوس أو المشي أو الزحف بمفردها. وتعاني الطفلة البالغة من العمر عامين أيضاً ضعفاً في البصر. 


ووفقاً للأطباء، لا يمكن التنبؤ بالطريقة التي ستتطور فيها حالة إميليا، لأنها الطفلة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا التسلسل الجيني. 


وتصف الأم «سيان» ابنتها بأنها طفلة سعيدة ومفعمة بالحيوية، لكنها تقول إنها متأخرة في النمو بالنسبة لعمرها، ولا تستطيع الجلوس دون مساعدة، وغير قادرة على الوقوف أو المشي، الأمر الذي استوجب تزويدها بمعدات متخصصة، مثل إطار الوقوف، وكرسي خاص، وعربة لمساعدتها في الحركة اليومية.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2339301-1659157573

طريقة جديدة لتحديد الكواكب الصالحة للسكن

1610173

فاتورة مياه تقتل امرأة مسنّة في إيطاليا

2121

العثور على عداء أوغندي مقتولاً داخل سيارة

86c08249-b805-404a-8728-9caf41e6552d

شاهد ثعبان سام يقتحم أرض الملعب في أستراليا

_129321655_87f9db0d-b014-411d-9d39-454d3ce12ba3

انهيار جليدي يقتل متزلجين في جبال الألب الفرنسية

0030 (1)

لهذا السبب.. لا تطفئ حرائق الزيوت بالماء