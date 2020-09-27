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الأحد، 27-09-2020 10:22 ص

عامل توصيل بيتزا عمره 89 عاما يحصل على إكرامية مفاجئة من زبائن - فيديو

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الوكيل الاخباري – تلقى عامل توصيل بيتزا يبلغ من العمر 89 عاما، إكرامية كبيرة من محبيه تم جمعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بعد تداول مقاطع مصورة لإيصاله البيتزا لأحدى الزبائن الذي قام بتسجيل العديد من الحجوزات التي كان يجلبها العامل.

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يعمل ديرلين نيوي، 30 ساعة إسبوعيا على إيصال البيتزا للمنازل والأشخاص الذين يقومون بطلبها من المطعم الذي يعمل به.


ليفاجئ بزيارة من عائلة فالديز، التي طرقت باب بيته في ولاية يوتا الأمريكية، والذين قدموا له مفاجئة تمثلت بإكرامية كبيرة وصلت لـ12 ألف دولار أمريكي، تم جمعها عن طريق تبرعات على موقع "تيك توك"، بعدما قامت العائلة بتسجيل العديد من زيارته لهم بمهمة إيصال البيتزا.

 



وعلق كارلوس فالديز أحد أفراد الأسرة قائلا "الأمر جنوني، الجميع يحبونه". تقول العائلة إن عبارته الدائمة مع كل عملية توصيل هي: "مرحباً، هل طلبت بعض البيتزا؟". 


في الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 53 ألف شخص فيديوهات عامل البيتزا، قررت العائلة العمل على مساعدته لكي لا يضطر للعمل كثيرا، ليقرروا الطلب من متابعيهم التبرع للعامل، وبدأ المال يتدفق.


ليتمكنوا من جمع 12 ألف دولار، وقدموا له شيكا موقعا من "عائلة تيك توك". فوجئ نيوي تماما، ولم يكن يعرف حتى ما هو "تيك توك"، لكنه كان ممتنا لهذه الهدية غير المتوقعة، بحسب ما نقل موقع ksltv.


وقال نيوي وهو يحبس دموع الفرح "كيف أشكركم؟ لا أعرف ماذا أقول".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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