عراك تحت قبة البرلمان التركي يرسل نائبا إلى العناية المركزة - فيديو

الوكيل الإخباري - تعارك بعض النواب في البرلمان التركي أثناء مناقشة الميزانية، حيث نقل أحدهم إلى المستشفى عقب إصابته في الرأس.





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وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم نقل النائب حسين أورس من حزب "الخير" المعارض إلى المستشفى، إثر إصابته في شجار مع نواب تحت قبة البرلمان في أنقرة.





وذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" الخاصة، أن حسين أورس تلقى لكمة من نائب عن "حزب العدالة والتنمية" أسقطته أرضا.



وأشار التقرير إلى أنه تم نقل النائب إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث تردد أنه أصيب باضطراب في ضربات القلب.

روسيا اليوم