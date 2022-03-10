علماء الأحافير يطلقون على الحبار القديم مصاص الدماء اسم بايدن

الوكيل الإخباري - أطلق باحثون من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي على نوع مكتشف حديثاً من المخلوقات الشبيهة بالحبار المنقرض، والذي عاش قبل 328 مليون سنة، اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال الباحث كريستوفر والين: "لقد شجعتني الخطط التي طرحها الرئيس بايدن لمواجهة تغير المناخ بشري المنشأ ورأيه بأن على السياسيين الاستماع إلى العلماء" على تسمية المخلوق الجديد باسمه، بحسب ما نقلت عنه "مونت كالو".

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تم اكتشاف البقايا المتحجرة للحيوان في ما يعرف الآن بمونتانا في العام 1988 ولكن تم تحديده الآن فقط على أنه نوع جديد من الحبار مصاص الدماء وأطلق عليه اسم كان يُعتقد سابقًا أن هذه المجموعة من رأسيات الأرجل الرخوة لها ثمانية أذرع، لكن الأنواع الجديدة لديها في الواقع 10 أذرع.



في حين أن النصف الثاني من الاسم هو تكريم للرئيس بايدن، فإن النصف الأول Syllipsimopodi مكونة من كلمتين يونانيتين syllipsimos وتعني "قابض" وpodi وتعني "قدم".



يأمل الباحثون أن تساعد نتائج دراساتهم في تحسين فهمنا لتطور رأسيات الأرجل.

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