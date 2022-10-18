علماء الفلك يرصدون ظاهرة فلكية نادرة

الوكيل الإخباري - لاحظ علماء الفلك ألمع وميض من الضوء على الإطلاق هو انفجار بتوتر 18.000.000.000.000 فولت من حدث وقع على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض ، ويعتقد الخبراء أن الوميض نتج على الأرجح من تكوّن ثقب أسود.





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واكتُشف انفجار أشعة غاما - الشكل الأكثر كثافة للإشعاع الكهرومغناطيسي - لأول مرة بواسطة التلسكوبات المدارية في 9 أكتوبر، ولا يزال توهجه اللاحق قيد المراقبة من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.



وقال بريندان أوكونور، الذي استخدم أدوات الأشعة تحت الحمراء على تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي: "إنه حقا يحطم الأرقام القياسية، سواء في كمية الفوتونات أو طاقة الفوتونات التي تصل إلينا".



وقال أوكونور إن انفجارات أشعة غاما التي تدوم مئات الثواني، كما حدث يوم الأحد، يُعتقد أنها ناجمة عن احتضار نجوم ضخمة أكبر من شمسنا بثلاثين مرة.

ومن المتوقع أيضا أن تكون انفجارات المستعرات الأعظمية مسؤولة عن إنتاج العناصر الثقيلة - مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم - وسيبحث علماء الفلك أيضا عن توقيعاتها.



وكتب علماء الفيزياء الفلكية في الماضي أن القوة المطلقة لانفجارات أشعة غاما يمكن أن تسبب أحداثا على مستوى الانقراض هنا على الأرض.



لكن أوكونور أشار إلى أنه نظرا لأن دفعات الطاقة الشديدة التركيز، ومن غير المحتمل أن تظهر في مجرتنا، فإن هذا السيناريو ليس شيئا يجب أن نقلق كثيرا بشأنه.

روسيا اليوم