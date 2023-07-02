على الرغم من ضجيج الحياة... لماذا يلجأ الانسان الى الصمت؟

الوكيل الإخباري - إذا سكتت قليلا ووجهت تركيزك إلى الأصوات من حولك فستجد أن حولك الكثير من الضجيج الذي لا ينقطع، وعندما تُسكِت جميع هذه الأصوات ستكتشف مدى انزعاجك منها، ومع التعود على هذه الضوضاء المستمرة في خلفية حياتنا قد لا نفكر في مدى تأثيرها السلبي علينا وكيف نحتاج حقا إلى الاستمتاع بالصمت أحيانا.



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ويسبب التعرض للضوضاء على المدى الطويل مشاكل صحية عدة، منها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل النوم وطنين الأذن، كما قد يسبب الإصابة بالإجهاد والقلق والاكتئاب والإعياء.

وإليك عددا من فوائد الصمت والسكون :

تهدئة الأفكار المضطربة

الانشغال والتفكير طوال الوقت يملآن أدمغتنا بسيل من الأفكار التي لا تتوقف، ولإيقاف الأفكار المتسارعة في رأسنا قد نحتاج للتوقف لحظة والجلوس في هدوء وإسكات الأصوات الداخلية والخارجية.

تنمية الوعي الذاتي

يساعد الصمت على زيادة الوعي الذاتي من خلال منح الفرصة لملاحظة الأفكار والمشاعر وتقبلها، كما يساعد على زيادة الوعي بالجسم والعقل، فهو فرصة للتعرف على ما تشعر به ولماذا تشعر بذلك وما يمكن فعله تجاه هذه المشاعر.

خفض ضغط الدم

يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت"، إذ قد يصيب الشخص لسنين دون أن يعطي علامات تحذيرية ولا يُكتشف إلا بعد حدوث أضرار جسيمة، وربطت دراسة نشرت في موقع جامعة أكسفورد البريطانية الوجود في بيئة صاخبة طوال الوقت بزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تخفيف التوتر

قد تكون شعرت من قبل بالإجهاد أو الانغماس في المشاعر خلال وجودك في حفل موسيقي صاخب أو عند الوجود في مكان مزدحم مليء بالناس والأصوات المتداخلة.

تحسين جودة النوم

يؤثر الضغط العصبي الناتج عن الضوضاء سلبا على نومنا وشعورنا بالراحة، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم والأرق كما ذكرت جامعة أكسفورد.



وأضاف عالم النفس برونتي أن "الصمت وفترات الهدوء خلال اليوم يساعدان على تخفيف التوتر، مما يعزز الرفاه النفسي والشعور بمزيد من الاسترخاء بشكل عام وتحسين جودة النوم".

تقوية التركيز

يتطلب التركيز أعلى مستوى من الهدوء دون أي مشتتات، وفي دراسة نشرت عام 2021 في المكتبة الوطنية للطب أجرى المشاركون مهام تتطلب التركيز، وانقسموا إلى مجموعات تعمل إما في صمت أو خلال التحدث مع الآخرين أو في مكان به ضجيج.

عزيز الإبداع

تصفية ذهنك من الضوضاء والمحفزات يمكن أن تكون مفتاحك لزيادة قدراتك الإبداعية.

وتقول اختصاصية علم النفس سوبريا بلير إن "تعلم معالجة أفكارنا وتهدئة عقولنا يساعد على إفساح المجال للتفكير الإبداعي والاستلهام".

تحسين القدرة على التعلم

يساعد الصمت على معالجة المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها، وفي المقابل تعيق الضوضاء المفرطة عملية التعلم واستيعاب المعلومات.



وذكر موقع مركز جامعة بيتسبرغ الطبي أن مستوى التعرض للضوضاء يؤثر على قدرات الطفل التعليمية، وعندما يتعرض الصغار لمستويات عالية من الضوضاء ينخفض أداؤهم المدرسي ويعانون من انخفاض مستويات التركيز.

تنمية مهارات الاستماع

التعود على الجلوس في هدوء وممارسة الصمت له فوائد اجتماعية أيضا، منها أن تصبح مستمعا أفضل وتكسب احترام الآخرين وثقتهم.



وذكر جوليان تريغر -وهو أحد المحاضرين الدوليين عن مهارات الاتصال والاستماع والتحدث- في إحدى محاضراته على منصة "تيد" (TED) أن إحدى الأدوات الفعالة التي تساعد على تحسين الإنصات الواعي هي الصمت.

لبنان 24

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