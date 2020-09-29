غوريلا تهاجم عاملة حاولت إطعامها في إسبانيا - فيديو

الوكيل الاخباري – شهدت حديقة حيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد، قيام غوريلا بشن هجوم على عاملة جاءت لإطعامها.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أدى الهجوم لتحطم ذراعي العاملة وإصابتها بجروح في رأسها.



وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقا لمعرفة كيفية وصول الغوريلا للعاملة، رغم أنها كانت في منطقة مجهزة بتدابير وقائية، كما أن الحيوان ولد ونشأ في الحديقة واعتاد على عمالها.



وتمكن عمال الحديقة بصعوبة من إبعاد الغوريلا مالابو صاحبة الـ29 عاما، عن العاملة التي تتواجد الآن في المستشفى.



وكانت مالابو في حالة هيجان مفاجئة، وتم حقنها بمخدر لتنام ويتم إنقاذ السيدة صاحبة الـ46 عاما.

المصدر : سبوتنك







