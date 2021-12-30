فصل شرطي بريطاني من عمله بسبب صورة سيلفي

الوكيل الإخباري - طردت الشرطة البريطانية من الخدمة، بشكل رسمي، شرطيا تردد أنه التقط صور سيلفي في موقع جريمة، كما صور عددا من الأشخاص وهم في حالة ضعف، أثناء ساعات الخدمة.

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أن الشرطي التقط صورا لنفسه بعدما تم تكليفه بحراسة كاردون أمني في موقع تعرض فيه مراهق للطعن حتى الموت .

وتردد أيضا أن كونلي التقط صورا لضحايا جرائم ونشر تفاصيل بشأن امرأة ذهبت للشرطة طلبا للمساعدة بداعي تعرضها للعنف المنزلي.

وأكد نائب رئيس شرطة ميرسيسايد، إيان كريتشلي، فصل كونلي رسميا من عمله عقب جلسة استماع استمرت أربعة أيام في وقت سابق العام الجاري.



وقال المتحدث إن كونلي أدين بثلاث جرائم حيازة مواد خطرة في نوفمبر ومن المقرر أن يصدر حكم بحقه في العاشر من يناير.



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