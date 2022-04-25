فهد يهاجم شرطيا ويثير الذعر بين السكان في إيران

الوكيل الإخباري - هاجم فهد شرطياً وأثار الذعر في مدينة قائم شهر بشمال إيران، قبل إلقاء القبض عليه، وفق ما أفاد الإعلام المحلي صباح يوم (الأحد).

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وقال الناطق باسم دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران كميار ولي بور، إن الحيوان «هاجم شرطياً وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا». وأشار إلى أن الحالة الصحية للشرطي الجريح «لا تثير القلق».



وانتشر على مواقع التواصل كثير من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهداً واقفاً على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز إلى الرصيف ويلوذ بالفرار.

وأظهرت مقاطع الفيديو عدداً من السكان المذعورين الذين يركضون بعيداً عنه.





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