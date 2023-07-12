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الأربعاء، 12-07-2023 07:02 ص

​فيديو - كابتن طائرة لبنانية يفجر مفاجأة أشعلت مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - لم تكن تتوقع هذه اللبنانية أنها وهي على متن الطائرة ستسمع خبراً ربما هو الأجمل بحياتها.

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فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية، أظهر كابتن طائرة يتبع لإحدى الخطوط اللبنانية، وهو يطلب يد فتاة للزواج من قمرة القيادة.


وبينما كانت الشابة جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها، معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته وطالبا الزواج منها.
ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أبدت الفتاة موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة فخرج منها الكابتن ممسكا الخاتم.


يشار إلى أن فيديو الحادث الذي التقطه إحدى الركاب ونشره كان انتشر كثيرا عبر منصات التواصل، وسط إعجاب المعلقين بمبادرة الكابتين، ومتمنيين للثنائي زواجا هانئاً.


كما حصد مئات اللايكات والمشاركات خلال ساعات قليلة.

 

 

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