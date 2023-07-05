بالفيديو.. مشهد صادم لمسافرين تعلقا بالطائرة بسبب التأخير في تركيا

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر تعلق مسافرين بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة.
وأظهر الفيديو المسافرين وهما معلقان بالطائرة في الهواء قبل إلقاء القبض عليهما.
واقتحم المسافران بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي مسببان حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف في تركيا.
وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية التركية بعد محاولتهما إجبار الطاقم على إعادة الطائرة للصعود
#فيديو | مسافران يقتحمان بوابة المغادرة للحاق برحلتهما في #مطار_صبيحة بـ #تركيا#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/V3ZqJI7hxm— صحيفة الخليج (@alkhaleej) July 5, 2023
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