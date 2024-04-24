فيديو لبرازيلية وابنها يقتحمان منزلاً ويقتلان اثنين.. بسبب إيجار المنزل

الوكيل الإخباري - بعد معركة بسبب الإيجار، اقتحمت أم تعمل كمربية مواشي، وابنها الذي يعمل كطبيب طوارئ، منزلا في البرازيل، وهما يحملان أسلحة نارية وأطلقا النار بطريقة عشوائية.



اضافة اعلان

وشوهد السكان وهم يقفزون عند سماع أصوات الطلقات النارية، قبل أن يسارعوا للهرب أو الاختباء. وتمكن أربعة أشخاص من الفرار عبر باب زجاجي، لكن أربعة منهم اختاروا الاختباء في المنزل.



وشوهد الغبار يتصاعد من الجدار بعد أن اخترقته رصاصة بينما دخلت الأم، وأطلقت النار على قاطني المنزل. وتقوم الشرطة البرازيلية حاليا بمطاردتهم، ولم يتم العثور عليهم بعد.

#Hora1 pic.twitter.com/AF5sNU32SL Segundo a polícia, um desentendimento pode ter sido a causa do assassinato de dois idosos, na cidade de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. O crime aconteceu durante a comemoração de um aniversário: https://t.co/2lJNE4Ql4V April 22, 2024

العربية