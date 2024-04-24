الأربعاء 24-04-2024
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الأربعاء، 24-04-2024 09:05 ص

فيديو لبرازيلية وابنها يقتحمان منزلاً ويقتلان اثنين.. بسبب إيجار المنزل

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الوكيل الإخباري - بعد معركة بسبب الإيجار، اقتحمت أم تعمل كمربية مواشي، وابنها الذي يعمل كطبيب طوارئ،  منزلا في البرازيل، وهما يحملان أسلحة نارية وأطلقا النار بطريقة عشوائية.

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وشوهد السكان وهم يقفزون عند سماع أصوات الطلقات النارية، قبل أن يسارعوا للهرب أو الاختباء. وتمكن أربعة أشخاص من الفرار عبر باب زجاجي، لكن أربعة منهم اختاروا الاختباء في المنزل.

وشوهد الغبار يتصاعد من الجدار بعد أن اخترقته رصاصة بينما دخلت الأم، وأطلقت النار على قاطني المنزل. وتقوم الشرطة البرازيلية حاليا بمطاردتهم، ولم يتم العثور عليهم بعد.

 

 

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