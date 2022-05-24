الثلاثاء 24-05-2022
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الثلاثاء، 24-05-2022 10:29 ص

فيديو لحظة سقوط مطعم معلق في البحرين .. ما حقيقته ؟

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الوكيل الإخباري-أكدت منصة "هيئة مكافحة الإشاعات" في السعودية، الاثنين، أن فيديو "سقوط مطعم معلق في البحرين وكلهم نساء سعوديات" مفبرك وغير صحيح.

وأوضحت أن الفيديو المفبرك تم تداوله مجددا، وهو "مجتزأ من فعاليات وحملة إعلانية في مدينة وجدة المغربية، وليس في البحرين، وسبق أن تم نفيه عدة مرات قبل عدة سنوات".

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

 

 




 

 


 

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