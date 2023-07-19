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الأربعاء، 19-07-2023 12:41 م

فيديو مثير.. لحظة سقوط كلب البحر على فتاة ونجاتها من الإصابة في احدى الدول

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط كلب البحر على فتاة دون أن تصاب بأذى.

وأظهر الفيديو كيف قفز كلب البحر فوق حاجز زجاجي حول صندوق المياه، وعندما حاولت الفتاة إعادته إلى المياه، سقط عليها. ولحسن الحظ، لم تصب الفتاة بأذى، وأظهرت اللقطات التالية من الفيديو الفتاة وهي تنهض من على الأرض وتداعب كلب البحر. وفقًا لتقرير “الديلي ميل”.

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صحيفة هتون 

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