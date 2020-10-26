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الإثنين، 26-10-2020 11:34 ص

فيديو مدهش لغابة الماء في الصين

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الوكيل الاخباري - تمتلك بعض المدن الترفيهية كل وسائل المتعة التي تمكنها من تلبية طموحات الباحثين عن السعادة، ورغم ذلك يبحث آخرون عن وسائل الترفيه بالتجول بين المناظر الطبيعية.

وفي بعض الأحيان تكون المتعة الحقيقة مرتبطة بمكونات الطبيعة التي يمكن تنظيمها بطريقة تجعلها أفضل وسائل الترفيه على الإطلاق.

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ويرصد مقطع فيديو نشرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية، على "تويتر" مشهد لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة.


لكن الحقيقة أن تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء.


وكتب المجلة: "للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه".

وتابعت: "إنها غابة الماء الواقعة في منطقة "يانغزو" في الصين"، مشيرة إلى أنها مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على لوح خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفس.

 

 

 



المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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