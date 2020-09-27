أمير سعودي ينشر فيديو لاحتراق سيارة ويحذر من خطر الهواتف الجوالة - شاهد

الوكيل الاخباري – نشر الأمير السعودي، مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مقطع فيديو لاحتراق سيارة بسبب هاتف جوال، حذر فيه من خطر الهواتف أثناء شحنها وتحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.



وقال الأمير مشعل في تغريدة على "تويتر": "علينا الحذر الشديد من الجوالات وشواحنها، وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها، أو ترك الهواتف وأمثالها على الشحن أثناء الليل وغفلة أهل البيت".

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علينا الحذر الشديد من الجولات وشواحنها * وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها * او ترك الهواتف وامثالها على الشحن اثناء الليل وغفلة أهل البيت * فكثير من حوادث الحريق والاختناق مؤخرا كانت بسببها * فالمؤمن كيس فطن(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ) pic.twitter.com/LTxY1xbkTn September 26, 2020



وأشار إلى أن كثيرا من حوادث الحرائق والاختناق مؤخرا كانت بسببها.





