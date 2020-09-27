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الأحد، 27-09-2020 01:58 م

أمير سعودي ينشر فيديو لاحتراق سيارة ويحذر من خطر الهواتف الجوالة - شاهد

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الوكيل الاخباري – نشر الأمير السعودي، مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مقطع فيديو لاحتراق سيارة بسبب هاتف جوال، حذر فيه من خطر الهواتف أثناء شحنها وتحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

وقال الأمير مشعل في تغريدة على "تويتر": "علينا الحذر الشديد من الجوالات وشواحنها، وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها، أو ترك الهواتف وأمثالها على الشحن أثناء الليل وغفلة أهل البيت".

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وأشار إلى أن كثيرا من حوادث الحرائق والاختناق مؤخرا كانت بسببها.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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