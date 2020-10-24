بالفيديو.. لص يسرق هاتف مراسل أرجنتيني على الهواء مباشرة

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرلحظة سرقة هاتف محمول من أحد المراسلين الأرجنتينيين أثناء تغطية على الهواء مباشرة في منطقة ساراندي بضواحي العاصمة بوينس آيرس.

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ويظهر في الفيديو كيف يستعد المراسل لبدء البث المباشر ليتفاجأ بشاب يركض بجانبه وينتزع هاتفه ثم يهرب عبر رواق ضيق بين المنازل.



وحاول المراسل مطاردة الشاب، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية بحسب مصادر صحفية محلية.



Así le robaron el celular en vivo al colega Diego Demarco. Mucha bronca👇🏼 pic.twitter.com/owRDtZcmm2 October 21, 2020

المصدر : سبوتنك







