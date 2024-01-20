فيديو مرعب.. اشتعال طائرة بالجو في أمريكا

الوكيل الإخباري - التقطت عدسات الكاميرا، اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 8-747" في الجوّ، بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية.



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وحسب هيئة السلامة الجوية، فإن الطائرة عانت من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي، مما اضطرها إلى الهبوط بعد 14 دقيقة من إقلاعها.

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