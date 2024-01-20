فيديو مرعب.. اشتعال طائرة بالجو في أمريكا

الوكيل الإخباري - التقطت عدسات الكاميرا، اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 8-747" في الجوّ، بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية.
وحسب هيئة السلامة الجوية، فإن الطائرة عانت من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي، مما اضطرها إلى الهبوط بعد 14 دقيقة من إقلاعها.
الولايات المتحدة.. طائرة من طراز بوينج 747-8 تنفذ هبوطاً اضطرارياً بعد اشتعال محركها خلال إقلاعها من مطار ميامي الدولي #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/onGW5FKjF8— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 19, 2024
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