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السبت، 20-01-2024 09:34 ص

ثعبان بين الركاب.. هلع على متن طائرة في تايلاند - فيديو

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، عاش ركاب رحلة داخلية متجهة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إلى جزيرة بوكيت السياحية، حالة من الرعب، بعدما عثروا على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.

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وقالت شركة "طيران آسيا" في بيان، إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" التي غادرت مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، بتاريخ 13 كانون الثاني الجاري.

كما قال بيان الشركة، إن الطائرة هبطت من دون وقوع أي حوادث، وإنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض.

 

 

 

لبنان 24

 

 




 

 


 

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