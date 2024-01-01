بسبب تفجير ماكينة صراف آلي...اندلاع النيران في فرع أحد البنوك في ألمانيا

الوكيل الإخباري - بسبب تفجير ماكينة صراف آلي، اندلعت النيران في فرع تابع لأحد مصارف في شباركاسه منطقة بوندنتال جنوب غرب ألمانيا، على الحدود مع فرنسا.



وكان مجرمون فجروا الماكينة صباح يوم الأحد، ثم لاذوا بالفرار بسيارة متجهين، على الأرجح، إلى فرنسا.

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وأوضحت الشرطة الالمانية أنه بعد التفجير اندلعت النيران في المنزل غير المحاط بمبانٍ أخرى، وتفترض الشرطة أن النيران أتت على المنزل بالكامل. وقامت قوات الإطفاء بإخماد الحريق من مسافة آمنة.



وبحسب الشرطة الالمانية، يوجد في فرع مصرف شباركاسه العديد من ماكينات الصراف الآلي، ومن المنتظر استدعاء خبراء متخصصين ليفحصوا احتمال ما إذا كانت لا تزال هناك متفجرات أخرى داخل المبنى.



ولا يمكن حتى الآن تحديد حجم الخسائر الناجمة عن التفجير، ورفضت الشرطة الالمانية إعطاء معلومات في الوقت الحالي حول المسروقات المحتملة.

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