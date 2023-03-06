فيديو مروع.. لحظة انفجار ناقلة غاز على طريق سريع في أمريكا

الوكيل الإخباري - قُتِلَ شخص ووقعت أضرار مادية بعد انفجار ناقلة غاز تحمل سوائل قابلة للاشتعال على طريق سريع في ولاية ميريلاند الأمريكية؛ فيما نصح مسؤولو المدينة السكانَ بتجنب المنطقة.

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وقال رون سنايدر، مسؤول الإعلام في شرطة ولاية ماريلاند: إن ألسنة اللهب والأدخنة ارتفعت في السماء بعد اصطدام الشاحنة بشجرة وانفجارها بعد ظهر السبت في المدينة الواقعة غرب ولاية ميريلاند، وعلى بُعد 50 ميلًا غرب مدينة بالتيمور.



ونقلت شبكة “CNN” الإخبارية عن مصادر، أن سائق الشاحنة لَقِيَ مصرعه في الحادث، ولم تكن هناك إصابات أو خسائر أخرى مرتبطة بحادث التصادم أو اشتعال النيران.



ويأتي هذا الحادث بعد شهر من انقلاب قطار يحمل مواد خطرة في مدين إيست بلاستين في ولاية أوهايو؛ مما أدى إلى تسرب مواد سامة إلى الهواء ونفوق الآلاف من الأسماك.



Black smoke rises over Frederick, Maryland after a tanker truck overturned and caught fire on U.S. 15 #Frederick #Maryland #BreakingNews pic.twitter.com/Ai8Ldkb8ZP Tanker trucks explodes on US 15 in Frederick, killing driver.Black smoke rises over Frederick, Maryland after a tanker truck overturned and caught fire on U.S. 15 #fire March 4, 2023

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