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الأحد، 26-02-2023 10:58 ص

فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لطائرة عسكرية أوكرانية قبل سقوطها محترقة

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة نقل أوكرانية، نزلت محترقة إلى مصيرها المشؤوم، لتتحطم تماما في فيديو "مروع".

ووفقا لحساب "كراش ريبورت" المختص بحوادث الطائرات، وثق فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة النقل العسكرية الأوكرانية "آن 26"، بالقرب من منطقة جوكيفتسي في كييف.

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وأظهر الفيديو الطائرة الكبيرة وهي تهبط بسرعة كبيرة بعد أن أصيبت مؤخرتها، لتتحطم في حقل مفتوح وتنفجر بالكامل.

 

 

 

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