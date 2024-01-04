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الخميس، 04-01-2024 10:29 ص

فيديو يثير موجة انتقادات.. ذباب يملأ رأس مذيع كويتي على الهواء

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الوكيل الإخباري - انشغلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار مقطع مصور يظهر مذيعا في التلفزيون الكويتي الرسمي وهو يتحدث، فيما تتطاير الحشرات حوله، ما أثار انتقادات واسعة.

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وتساءل كثيرون عن غياب معدي البرنامج والموظفين والكادر المسؤول من مخرج ومصور ومنتج وما إلى ذلك من طاقم مهمّته إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول.

في حين دافع آخرون عن الأمر مشددين على أن الخطأ وارد، ومطالبين المنتقدين بالكف عن إظهار السلبيات فقط، وفق التغريدات.

أمام هذه البلبلة، تدخلت وزارة الإعلام الكويتية وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة .

 

 

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