الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 03:00 م

فيديو يوثق انزلاق مخيف لسيارة إسعاف يحدث كارثة في الهند

99999


الوكيل الإخباري-تحولت عملية نقل مصاب إلى مستشفى في الهند، من مهمة روتينية عادية إلى كارثة إنسانية نتيجة أحوال الطقس وتسرع السائق.

وأظهر شريط فيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، لحظات الحادثة المؤلمة التي وقعت في ولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند.

وقُتل في الحادثة 4 أشخاص، هم 3 أشخاص كانوا على متن سيارة الإسعاف (مريض ومرافقان)، موظف المنشأة.

وكانت سيارة الإسعاف تسير بسرعة كبيرة، مما اضطر حراس حاجز أمني إلى إزالة الحواجز المعدنية الموضوعة في الطريق، تمهيدا لمرورها، لكنها أثناء ذلك انزلقت بسبب الشارع المبلول، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.

وبينما تمكن الموظف الأول من تلافي السيارة المسرعة، فشل الآخر رغم محاولته الفرار.

وذكرت تقارير صحفية أن الموظفين ذهبوا نحو إزالة الحواجز بعدما صفارات الإنذار التي تأمر بإزالتها.

وطال أثر الاصطدام المروع كاميرا المراقبة التي اهتزت وتغير لونها أيضا إلى الأحمر من شدة الارتطام.

اضافة اعلان

 


 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-11-07_06-16-07

احذره .. خطأ شائع يدمر هاتفك أو جهازك ويتسبب بنشوب حريق !

9f42db45f4c2abefcff61a163dbe8cf6

عرض مجوهرات الملكة إليزابيث في قصر بكنجهام بمناسبة اليوبيل البلاتيني

20190625121208128

بعد وفاة المئات في أوروبا .. كيف تتسبب درجة الحرارة في الموت ؟

atm-اي-تي-العرب-696x464

امريكا.. 55 ألف موظف يُفاجأون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

image (1)

لحظات مرعبة عاشها ركاب قطار وسط الحرائق في اسبانيا .. فيديو

image-1711

ولادة قطة بوجهين في تايلند.. فيديو

أخبار متعلقة
66

فيديو .. رجل ينجو من الموت بدقائق في الهند

image (1)

شجاعة موظف أنقذ امرأة من موت محتم في الهند .. فيديو