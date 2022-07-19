فيديو .. رجل ينجو من الموت بدقائق في الهند

الوكيل الإخباري-نجا رجل هندي من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بعد ثوان فقط من المرور بإحدى المحطات في الهند، لكن رجلين يعملان في وحدة الحماية تمكنا من إنقاذه في لحظة حاسمة.



وبحسب موقع "إنديا إكسبريس"، فإن الرجل كان يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف في محطة "بورام" بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك.

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وانتبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.



وأظهر الفيديو مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة في الخامس عشر من تموز الجاري.



ونشرت هيئة السكة الحديدية مقطع الفيديو الذي يوقف الحادثة على حسابها في موقع تويتر، مشيدة بالعنصرين اللذين لعبا دورا كبيرا في عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين.



وحظي الفيديو بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وسط دعوات إلى تكريم عنصري حماية السكك الحديدية، لأنهما قاما بعمل "بطولي".

pic.twitter.com/Y5TRFCHPkY #RPFBengaluru @RPF_INDIA #MissionJeewanRaksha Going beyond the call of duty while Pradeep Kumar, CON & ASI.Ravi.G.D on duty at K.R.Puram Rly sn saved the life of a passenger trying to cross rly track and fell down on the track before train approached the platform @RailMinIndia July 15, 2022

سكاي نيوز

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