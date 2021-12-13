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الإثنين، 13-12-2021 02:38 م

قصة مقر رئيس الوزراء الياباني المسكون بالأشباح

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين أنه ينام نوماً عميقاً بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الذي يُشاع بأنه مسكون بالاشباح.

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وبقي المقرّ الموجود في وسط طوكيو شاغراً خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي.

في العام 1936، كان المقرّ مسرحاً لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال، على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني.

وسرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورّطين في العملية سكنت في ممرات المقرّ، لكن كيشيدا أعلن الاثنين أنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها في المبنى.


وقال كيشيدا لصحافيين سألوه عما إذا لمح أياً من الأشباح التي يُشاع عنها في المبنى "نمت جيّداً أمس"، مضيفا "لم أرها بعد".

 

المصدر - البيان 

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