السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

السبت، 16-09-2023 09:05 ص

قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة في روسيا

Local-13-09-2023-167


الوكيل الإخباري - تداولت مواقع الإنترنت قصة رجل روسي قضى عدة سنوات في البحث والتنقيب عن الذهب، ليخسر كل ما جمعه في لحظة.

اضافة اعلان

وتبعا للمعلومات، التي تداولتها المواقع، فإن مواطنا روسيا ذهب إلى غابات ياقوتيا، وقضى هناك عدة سنوات في التنقيب عن الذهب، وتمكن من جمع كميات من المعدن الثمين تعادل قيمتها 100 مليون روبل، وحين عودته من مغامرته أوقفته دورية شرطة على أحد الطرقات السريعة، وصادرت الذهب الذي جمعه بطريقة غير مشروعة.


وبحسب قناة "SHOT"، فإن دورية لشرطة المرور أوفقت الرجل على طريق "كوليما" السريع، أثناء عودته من رحلة البحث عن الذهب، وبعد تفتيش سيارته وجد تحت مقعدها الخلفي قرابة 18 كلغ من الذهب.


حاول الرجل في البداية إنكار قصة البحث غير المشروع عن الذهب، وادعى أنه عثر على فلزات المعدن الثمين في أحد الأنهار، لكنه اعترف فيما بعد بأنه نقب عن الذهب في أحد المناجم في المناطق التي كان متواجدا فيها.

 

و قد قامت السلطات المختصة بمصادرة الذهب الذي جمعه الرجل، ورفعت ضده قضية جنائية، بموجب قوانين الإتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، ومن المحتمل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tim-bish-171738-unsplash

حقائق مثيرة عن التثاؤب لم تعرفها من قبل!

6503e7d1423604782317e3e0

بيع سترة 'الخروف الأسود' للأميرة ديانا بسعر خيالي

10129106-1592884737

أسماء بنات جديدة وناعمة مستوحاة من فصل الشتاء

ibnbattuta-ak9CwCq-4kmDm-sLQ

نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها - صورة

عشرات-الجثث-لأطفال-تطفو-على-سطح-البحر-في-درنة-741x486

شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

19_2023-638302926740668901-66

ناسا تستعد لإصدار تقريرها حول الأجسام الطائرة المجهولة