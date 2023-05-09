قيلولة وسط الشارع تحت الرصاص.. مشهد لا يصدق من الخرطوم

الوكيل الإخباري - فيما تسابق الاشتباكات المتقطعة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى هدنة دائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انشغل العديد من السودانيين بمشهد غير مألوف.



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فقد ظهر رجل مستلق وسط أحد الشوارع في الخرطوم، يأخذ قيلولة على ما يبدو تحت أزيز الرصاص.

وفيما سمع في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل، دوي القصف، بدا الرجل متمدداً على الأرض، يداعب الكلب الضال الذي اقترب منه، غير آبه بما يجري، بل راح يربت على رأس الكلب محاولاً تهدئته على ما يبدو.



وأثار الفيديو جدلاً على مواقع التواصل، بين من وجد تصرف الرجل "فايق ورايق"، وبين من رآه عملا متهورا لا يخلو من الطيش والاستهتار.



فيما أشار آخرون إلى أن الرجل مشرد ولا مكان يأويه.

لبنان 24

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