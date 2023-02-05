كندا..شاهد مفتاح سيارة يخترق وجه سيدة في حادث غريب

الوكيل الإخباري - تعرضت سيدة كندية لحادث غريب، إذ أصابها مفتاح سيارتها في وجهها إصابة شديدة احتاجت على إثرها النقل إلى المستشفى وعملية تجميل جراحية.

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وكانت رينيه لاريفير، 24 عامًا، غادرت منزلها في مدينة سادبوري الكندية للاستمتاع بوجبة في مطعم قريب، قبل أن تدرك نسيانها مفتاح سيارتها في المنزل.



وطلبت رينيه أن يلقي أحد أصدقائها بالمفتاح إليها، وفي حين إن هذا الموقف معتاد للغاية ولا يشكل قلقًا أو خطورة من أي نوع، إلا أنه سرعان ما تحول لحادث مروع.



ووفق موقع “أوديتي سنترال”، ارتد مفتاح السيارة بعد إلقائه، من يدها إلى وجهها بسرعة وأصاب وجهها مخترقا وجنتها ثاقبا إياها، وظل مستقرًا في وجهها.



وسرعان ما تدخل صديق رينيه واستنجد بالإسعاف لنقلها للمستشفى، وكشف الفحص بالأشعة المقطعية أن المفتاح اخترق وجه رينيه بعمق 4 سم في تجويف الأنف، أسفل عينها، وتطلب الأمر تدخل جراح تجميل لإزالة المفتاح والتعامل مع الجرح.



وعلقت رينيه على الواقعة قائلة “شعرت بالخدر في البداية مع بعض الضغط، وعندما شاهدت صديقي مصدوما ويقول لي لا تتحركي، يا الهي، تعجبت وظننت أنه يبالغ، قبل أن أرى شكلي في المرآة، وفي المستشفى، حضر أطباء من مختلف الأقسام لرؤيتي لأنهم لم يصدقوا الأمر، حتى أن أحد أطباء الطوارئ طلب التقاط صورة لي ليريها لطلابه”.

صدى البلد