الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 10:09 م

كويكب عملاق يقترب من الأرض

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الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب 2004 UE الذي يعادل حجمه حجم ثلاثة ملاعب كرة قدم سيقترب من الأرض في منتصف نوفمبر الجاري.

ووفقا للوكالة سيقترب الكويكب 2004 UE الذي يبلغ قطره من 170 إلى 380 مترا من الأرض يوم 13 نوفمبر على بعد أكثر من 4 ملايين كيلومتر أي ما يعادل 11 مرة المسافة بين الأرض والقمر.

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يذكر أن علماء الفلك اكتشفوا هذا الكويكب عام 2004 وهو من مجموعة Apollo، التي يحتمل أن تشكل خطورة على الأرض عند تقاطع مداراتها مع مدار الأرض. وسيقترب الكويكب 2004 UE في المرة القادمة عام 2051.

 

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