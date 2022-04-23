كيف تطوّر المرأة من ذاتها لتصبح شخصيّة قويّة؟

الوكيل الإخباري - الشخصية القوية هي صفة تنمو معنا فلا تكون وليدة اللحظة بل هي مسار أو أسلوب حياة يتبلور من خلال تراكم صفات شخصية معينة كالثقة والجرأة، وعندما ندفعك لأن تطوّري من ذاتك وتتمتعي بمواصفات الشخصية القوية لا نعني أن تتناسي أنوثتك وإنما أن تمتلكي دوافعًا ذاتية تنبثق من تحديد الأهداف والتركيز عليها وتخطي كل العوائق لتحقيقها.

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للتحلي بمزايا الشخصية القوية بعيدًا عن التسلط أو تنفير من حولك، استكشفي أهم السمات المرتبطة بالشخصية القوية والتي ستدفعك إلى تطوير الذات:





كوني واثقة وتخلصي من الخجل

الثقة بالنفس هي أهم مفاتيح الشخصية القوية ومن يمتلكها يمتلك قوة الشخصية بنسبة 70%. الثقة تعني إيمانك بنجاحك وبقدراتك حتى عند مواجهة تحديات إضافية، بعيدًا عن التسلط والقدرة على منح الآخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم أو ربما في تقديم الاقتراحات.



الشجاعة والسرعة في أخذ القرارات

غالباً ما تتحلى صاحبات الشخصية القوية بالشجاعة ومهارات اتخاذ القرار السريع، ومن هنا تتفادين إهدار الوقت في مراجعة كل الاحتمالات الواردة وتمضين قُدماً في تحديد اختياراتك واستخدام نهجاً حذراً بحدود دنيا في اتخاذ القرار.



السيطرة على المواقف

تتمتع السيدات اللواتي يتمتعن بسمات شخصية قوية بالقدرة على الإشراف والسيطرة على المواقف وتوزيع المهام وإعطاء الأوامر للآخرين وتوجيه المشروع.



التحلّي بالإحترام والصدق

تتميز صاحبات الشخصية القوية باحترامها لنفسها ولمهارتها وقدراتها وأيضًا صدقها مع نفسها ومع من حولها، تلك هي أهم العوامل لكسب احترام الآخرين وسبب لثقة الآخرين بك.



تجنبي مقارنة نفسك بالآخرين

تحليك بالقناعة وتجنب مقارنة نفسك بالآخرين يعتبر من مفاتيح الشخصية القوية كما يدّل على اكتمال نضج شخصيتك، فالقناعة ستوّلد لديك شعورًا بالاستقلالية والتقدير وعندها لن تلجئي للمقارنات بين ما تملكينه ومايملكه الأمر الذي سيعزز بالضرورة من ثقتك بنفسك.



الدافع الذاتي طريقك للنجاح

إن كان لديك دوافع ذاتية فاعلمي أنك تمتلكين مقوّمات الشخصية القوية، فالدافع الذاتي يعني تواجد الدافع والرغبة لتحقيق أهدافك والتركيز على طموحاتك.



مواجهة الأمور

صاحبات الشخصية القوية يواجهن الأمور وجهاً لوجه ويحاولن حل المشكلة بسرعة بدلاً من تضييع الوقت في البحث عن أفضل الحلول.



قوة اللغة ومهارات التواصل

اللغة هي وسيلتك الأساسية للاتصال بالآخرين والتأثير فيهم، ولذلك فهي جزء مهم لتُظهري قوة شخصيتك وقدرتك على التأثير بالآخرين.

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