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الخميس، 06-04-2023 11:17 ص

كيف دخل طفل عربي في الرابعة من عمره موسوعة غينيس؟

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الوكيل الإخباري -  تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي خبر دخول طفل عربي في الرابعة من عمره موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب ما أفادت صحيفة “خليج تايمز” فقد دخل الطفل الإماراتي، سعيد راشد المهيري (4 سنوات) موسوعة غينيس كأصغر شخص (ذكر) ينشر كتابا.

ويحمل الكتاب عنوان “الفيل سعيد والدب”، ويروي قصة تغلب اللطف على الغضب، والصداقة غير المتوقعة بين حيوانين.

وقالت والدته موزة الدرمكي للصحيفة  إنه “عندما أخبرنا القصة صدمنا. كان لديه فكرة واضحة عن كيف ستكون القصة والرسالة التي يريد إيصالها”.

ولم يكتف سعيد بتأليف الكتاب، بل قام أيضا بتوضيحه عبر تدعيمه بالصور، وقال لخليج تايمز: “لقد كتبت الكتاب، وكان الأمر سهلا للغاية. أختي ساعدتني”.

ووفقا لوالدته كتب سعيد القصة بكلمات بسيطة، وكما هو معتاد قام المحكمون من غينيس بفحص عمله بدقة للتأكد من أنه كتبه بنفسه.

وذكر موقع غينيس أن أخته (8 سنوات) “كانت أكبر داعم وموجه له، وهي تحمل الرقم القياسي لكونها أصغر شخص ينشر سلسلة كتب ثنائية اللغة (أنثى). وقبل ذلك، سجلت أيضا الرقم القياسي لكونها أصغر شخص ينشر كتابا ثنائي اللغة (أنثى)”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم بيع أكثر من 1000 نسخة عن كتاب سعيد، بدعم كبير من مدرسة الدار التعليمية للأطفال – أكاديمية العين”.

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