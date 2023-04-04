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الثلاثاء، 04-04-2023 12:42 م

في طريقها لغينيس.. السعودية تقيم أطول مائدة إفطار في إندونيسيا -صور

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقة الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية أطول مائدة إفطار في تاريخ إندونيسيا .

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أطول مائدة إفطار
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية مائدة الإفطار في الجامع الوطني الكبير بطول 1200 متر، وبلغ عدد المواطنين الحاضرين للمائدة 8 آلاف مواطن إندونيسي، وشهدت المائدة إقبالا ضخما من الصائمين وسط جهود أمنية مكثفة وتنظيم على أعلى مستوى.


الجدير بالذكر أن حاكم سومطرة الغربية المهندس مهيلدي أنصار الله، نوه بأن إندونيسيا ستعمل جاهدة لتوثيق تلك المائدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 



 

سيدتي

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