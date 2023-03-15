الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة خلال رمضان

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

الأربعاء، 15-03-2023 10:01 ص

يغوص 50 متراً بلا بدلة غطس ببحيرة متجمدة في سويسرا -صور

e70b5e6b-09f4-4992-9f87-cf6b565ba7bc


الوكيل الإخباري - نجح غواص تشيكي في الغوص أكثر من 50 متراً بلا بدلة غطس ببحيرة متجمدة.

واندفع ديفيد فينكل إلى سطح بحيرة سيلز السويسرية المتجمدة أمس، بعدما كتم أنفاسه وغاص لذلك العمق القياسي.

اضافة اعلان


ويأتي نجاح فينكل، البالغ من العمر 40 عاماً، في الغوص العمودي لعمق 52.1 متراً، بعد دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية للسباحة بطول بحيرة تشيكية متجمدة عام 2021.


وغاص فينكل في بحيرة سيلز من خلال فتحة في الجليد، واستعاد ملصقاً من عمق 50 متراً لإثبات إنجازه، وخرج من الفتحة نفسها، ثم بصق بعض الدم، وجلس دقيقة.


وأكدت فحوص أجراها في المستشفى لاحقاً أنه لا يعاني شيئاً خطيراً.


وذكر مدير أعماله بافيل كالوس أنه استغرق دقيقة و54 ثانية للغوص في درجات حرارة تتراوح من درجة إلى أربع درجات مئوية، وهو ما كان أبطأ من المتوقع.


وقال: «لقد استمتع بذلك نوعاً ما، لكنه يعترف بأنه كان متوتراً أكثر قليلاً من المعتاد، وكان يعاني بعض المشكلات في التنفس».


وأضاف: «وجوده في الماء البارد لا يشكّل له أي صعوبة، نقص الأكسجين أمر طبيعي بالنسبة إليه».


وتابع: «لكن هذا كان شيئاً مختلفاً تماماً؛ لأن من الصعب حقاً التعامل مع تعرُّض الأذن للضغط في الماء البارد».


وذكر أنه «إذا جُمعت كل هذه الأشياء الثلاثة: الماء البارد، ونقص الأكسجين، ومشكلة التعامل مع الضغط، فهذا شيء فريد للغاية».

 


 

 


 


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
earth-spinning-stop

رابع أكبر الكوكب في نظامنا الشمسي يغير مكانه اليوم وهذا ما سيحدث للأرض

أشكال_وخصائص_حجر_النيزك

سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

انطلاق-مركبة

انطلاق المركبة 'دراجون' محملة بإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

ز

فيديو -هجوم على سيدة بغرض السرقة يتسبب بإصابتها بالشلل في امريكا

download

شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

4554

بدء موسم 'الساكورا' الخلاب في اليابان -صور

أخبار متعلقة
image (1)

امريكية تزور 55 بلداً على كرسي متحرك وتدخل 'غينيس'

aug22-07

أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة 'غينيس' في اليابان - صورة