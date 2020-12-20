الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

قراران حكوميان بشأن الرواتب خلال الأسبوع الحالي

التربية : استقبال طلبات القروض العام القادم

الأرصاد : احتمالية تساقط الثلوج خلال الفترة المقبلة

رسالة تحذيرية هامة للأردنييــن

أسعار الذهب الأحد 20/12/2020

وفيات الأحد 20/12/2020

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

أجواء مشمسة .. الأحد

تراجع ملموس بحالات كورونا في المملكة .. فهل نعود الى صفر حالة ؟

الأحد، 20-12-2020 11:55 ص

لأول مرة في تاريخ الصناعات الغذائية.. سنغافورة تبدأ بتقديم لحوم اصطناعية

iStock-944656432


الوكيل الاخباري - قدم مطعم في سنغافورة يوم أمس السبت، 19 ديسمبر/كانون الأول، في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم، لحوما اصطناعية أنتجت مخبريا.

اضافة اعلان

المطعم الواقع في شارع راق في سنغافورة، والذي كان الأول من نوعه في العالم الذي يقدم هذه اللحوم هو مطعم "1880"، والذي وجه دعوة لمراهقين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة خصيصا بسبب "التزامهم تحسين وضع كوكب الأرض".


ووصف صاحب المطعم، مارك نيكولسون، تقديم لحوم اصطناعية بأنه "خطوة ثورية في مكافحة التغير المناخي، وفي تأمين الغذاء لسكان العالم من دون الإساءة إلى الكوكب". 


الشركة المنتجة لهذا النوع من اللحوم هي "إيت جاست" التي كشفت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت لها بيع قطع لحم الدجاج التي تصنعها مخبريا من خلايا حيوانية.


والتي أشارت إلى أن الاستهلاك العالمي للحوم يتوقع أن يرتفع بنسبة 70% بحلول 2050، وقد يساعد اللحم المخبري على تلبية الطلب المتزايد الذي يؤدي، بحسب العلماء، دورا في التغير المناخي، بحسب ما نقلت "فرانس 24".


ومن جهته وصف مؤسس الشركة، جوش تيتريك، ان هذه الخطوة تشكل تقدما "نحو عالم لا يتطلب فيه القسم الأكبر من اللحوم التي سيأكلها الناس القضاء على أي غابة أو تهجير أي موئل حيواني أو استخدام أي نقطة من المضادات الحيوية". 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
C1E4wVEXcAAcyUE

هذا ما يحدث لفقاعات الصابون عندما تتجمد.. فيديو

17426987_401

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ 800 عام

czo3MjoiaHR0cHM6Ly9hcmFiaWNwb3N0Lm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMi9jYXB0dXJlLTE1LTg3Nng2MzAucG5nIjs=

أغنى طفل في العالم يجني 30 مليون دولار

EpMxR63XIAE1qxH

أمريكية تتلقى بطاقة تهنئة من والدتها المتوفاة

emarat-news_2020-12-19_13-53-25_349664

شاهد .. هذا ما حدث لممرضة امريكية بعد حقنها بلقاح كورونا

طريقة_عمل_عجينة_البيتزا_الإيطالية

هذه أغرب أنواع البيتزا حول العالم.. بعضها سيصدمك

أخبار متعلقة
image (1)

سيدة تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا في سنغافورة