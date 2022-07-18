لحظة سقوط منطاد في مصر يحمل قرابة 30 راكباً

الوكيل الإخباري-نقل موقع العربية مصر مقطع فيديو قصير عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" للحظة سقوط منطاد في مصر من ارتفاع 60 متراً يحمل قرابة 30 راكباً .

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وقالت وزارة لطيران المدني المصرية في بيان مقتضب إنه "بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها الي ارتفاع 60 مترا تقريبا حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عقدة على هذا الارتفاع، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون".



وأوضحت أن "البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبين تعرضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم".

وقررت وزارة الطيران المدني المصرية "تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الاثنين للتحقيق في الواقعة".



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