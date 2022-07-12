تحرك نيابي وأمني بمصر بعد واقعة ذبح الأحصنة وتوزيعها على المطاعم

الوكيل الإخباري -
نجحت الأجهزة المختصة في مصر، بضبط محل جزارة بمدينة الخصوص يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على محال الوجبات الجاهزة في بعض المناطق في القليوبية والقاهرة، وبيعها على أنها كفتة.اضافة اعلان
وتم التحفظ على المحل، بعد ضبط حصان مذبوح و4 آخرين جاهزة للذبح، وتحرر المحضر اللازم، وضبط صاحب المحل، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وبدوره، قدم برلماني في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء حول واقعة ذبح الأحصنة وتوزيع لحومها على المطاعم، واصفا الواقعة بالجريمة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، وطالب الحكومة بتكثيف حملات التفتيش على مختلف محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأكل داخل المطاعم.
كما طالب البرلماني من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف جميع مديريات الطب البيطري، للتأكد من سلامة عمل المجازر وعمليات ذبح المواشي وفقا للقانون، لضمان عدم إجراء عمليات ذبح الحمير والأحصنة والكلاب.
وشدد النائب المصري على ضرورة تطبيق القانون، والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة، لعمل قائمة سوداء تضم أسماء جميع المحلات والمطاعم المخالفة ونشرها بمختلف وسائل الإعلام، وفضحهم أمام الرأي العام. (الوطن المصرية
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