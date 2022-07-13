مصر .. لماذا يتم تنفيذ حكم الاعدام فجراً ؟

الوكيل الإخباري-يتساءل الكثير حول أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجراً في مصر ولما لا يتم تنفيذه في مختلف أوقات اليوم ؟

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قد يعتقد البعض أن تنفيذه في توقيت الفجر هو أمر طبيعي دون أسباب لذلك فإن هناك أسبابا مختلفة أدت لاختيار وقت الفجر دون باقي أوقات اليوم لتنفيذ أحكام الإعدام .



قال محمود أبوجبل، المستشار القانوني لـ موقع "صدى البلد" المصري ، بعيداً عن مختلف الآراء التي يتداولها كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي، فإن تنفيذ حكم الإعدام فجراً يعود إلى أسباب تاريخية وهو ما توضحه بحوث علم الإجرام التي يتم تدريسها في كليات الحقوق.



وأوضح أبوجبل، أن تنفيذ الإعدام في أي توقيت انتهى حيث كان في السابق يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ظهراً وعصراً بشكل طبيعي، وكان وقتها يتسرب خبر الإعدام لأهل المحكوم عليه، وكانوا يتظاهرون أمام السجن ويثيرون أعمال شغب وقلق كبير، من أجل الاعتراض على الحكم أو السماح لهؤلاء من إلقاء النظرة الأخيرة على المتهم الذي سيخضع لحكم الإعدام قبل التنفيذ.



وأضاف أبو جبل، أنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 1942، وأصبح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام فجر اليوم الذي يتم تحديده من جانب النائب العام والذي يكون مفاجئاً للمتهم، حيث إن المتهم لا يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبلها .



وبالتفاصيل إليك أهم الأسباب التي يتم من أجلها تنفيذ حكم الاعدام فجراً في مصر :



أولا: تنفيذ حكم الإعدام بعد صلاة الفجر له العديد من الإيجابيات، ومنها أن جسد الإنسان يكون في مرحلة الهدوء و السكون وفي أهدى حالاته النفسية .



ثانيا: يتم تجنب كل أعمال الشغب أو ما يُحدثه أقارب المتهم وقت تنفيذ عقوبة الإعدام عليه.



ثالثا: تجنب شغب المسجونين بسبب إعدام أحدهم لأنهم نائمون في ذلك التوقيت.



رابعا: تنفيذ الإعدام فجراً يعطي الفرصة الكافية من أجل إنهاء كل الأوراق الرسمية والإجراءات التي تتعلق بالوفاة والدفن، فى ذات يوم تنفيذ الحكم ويكون أمام أقارب المحكوم عليه الوقت الكافي لتسلم جثته ودفنه في مقابر العائلة

وفي وقت سابق من الشهر الماضي وتحديدا يوم الاثنين 20 حزيران ، شهد المجتمع المصري واقعة بشعة ومحزنة عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب تعدى على إحدى الطالبات تدعى نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بسلاح أبيض ، وسدد 19 طعنة لها ثم قتلها ليشغل الحادث الرأي العام.



وحتى الآن مازال الرأي العام مشغولا بهذا الحادث حتى صدر حكم الإعدام على القاتل محمد عادل، في وقت يعد وجيزا للنظر في مثل هذه القضية.





صدى البلد