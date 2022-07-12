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الثلاثاء، 12-07-2022 09:39 ص

مصر.. شقيقة نيرة أشرف تتلقى تهديدات بالقتل

نيرة


الوكيل الاخباري - كشف أشرف الغريب، والد طالبة جامعة المنصورة نيرة التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل في مصر، أن ابنته الأخرى هدير تتلقى تهديدات بالقتل عبر "فيسبوك" من قبل شخص مجهول.

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وبحسب موقع "مصراوي" تقدم أشرف الغريب ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بعد أن تلقت ابنته هدير من حساب لشخص يدعى "عمر" رسائل سب وتوعد بأن تلقى نفس مصير شقيقتها نيرة، دون وجود سابق معرفة به، مشيراً إلى أن الأسرة تتعرض لكثير من التهديدات وتشويه السمعة منذ الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


ونفى تقرير مصلحة الطب الشرعي النهائي في واقعة قتل نيرة أشرف وجود أي علاقة غير شرعية مع أحد الشباب خلال سفرهما، حيث تبين من التقرير أنها عذراء.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن فروة الرأس بها انسكابات محدودة وأنه بالكشف الظاهري على العنق تبين وجود جرح من جهة اليمين، وقطع بالعضلات والأوعية الدموية وجرح بالخلف تسبب في خلع بين الفقرتين العنقية الثالثة والرابعة.

 

البيان


 




 

 


 

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