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الأحد، 03-09-2023 02:58 م

لدغة البعوض لماذا لا نشعر بها لحظة حدوثها

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الوكيل الإخباري - لا يشعر غالبية الناس بلدغ البعوض على الفور، ولكن بعد ذلك قد ينتفخ مكان اللدغة ويترافق بحكة شديدة.

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وأوضح الدكتور سرمد مزهر، من لندن، سبب عدم الشعور بلدغة البعوض هذه في منشور على "تيك توك"، قائلا إن الطريقة التي يلدغ بها البعوض هي "تقنية عالية جدا" ما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.


وأوضح أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغ، لأنها "تحتاج إلى تغذية إضافية حتى تتمكن من إعالة صغارها".

 

والسبب وراء عدم الشعور بأي شيء، أو ربما لدغة خفيفة، هو أن لعاب إناث البعوض له تأثير مماثل للمخدر.


وشرح الدكتور مزهر أن الحشرات "تبدأ بحقن مخدر موضعي على الجلد حتى لا يتمكن الملدوغ من الشعور بأي من الإبر الست التي تدخلها إلى الجلد".


وأوضح أن اثنين من تلك الإبر تستخدم لقطع الجلد، بينما البقية لفحص الدم وامتصاصه من الأوعية الدموية.


وقد يستغرق الأمر ساعات أو أياما حتى يشعر الشخص بلدغة البعوض.


وقال الدكتور مزهر إن العملية "فعالة للغاية لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه فعليا بلدغة البعوض، تكون قد اختفت آثارها".


وأضاف أن البعوض تطور ليصبح لديه "قدرة غير عادية على العثور على الأوعية الدموية وسحب الدم دون التسبب في ضرر أو إزعاج كبير وتقنية التغذية الخاصة به تتضمن مزيجا من الإشارات الكيميائية، والإدراك الحسي، وبنية خرطوم معقدة، وكلها تعمل في وئام لتسهيل وجبة البعوض.


وأظهرت الأبحاث أن إناث البعوض تنجذب إلى بعض الروائح، مثل العرق وروائح الزهور وثاني أكسيد الكربون الناجم عن الزفير.

 

روسيا اليوم 

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