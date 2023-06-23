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الجمعة، 23-06-2023 02:49 م

لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي

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الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.


وبحسب معلومات نشرتها الصحافة ، عثر موظفون في شركة طيران على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.


وأوضحت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.


وقال مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال لوكالة فرانس برس: "بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر" ابنتهما الذي نسياه.


وأضاف: "تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً.


وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.


وقال برنال إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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