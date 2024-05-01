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الأربعاء، 01-05-2024 06:29 ص

الأردن يشارك اليوم دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

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الوكيل الاخباري - يشارك الاردن دول العالم الأربعاء، الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يأتي كل عام تقديرا لدورهم في بناء الوطن، باعتبارهم المساهم الرئيس والفاعل في العملية الإنتاجية.

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وعيد العمال الذي يحتفي به الأردن والعالم في الأول من أيار ، يتزامن هذا العام مع مناسبة وطنية، وهي اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وشهد قطاع العمل والعمال تطورا كبيرا، وحقق إنجازات نوعية على مختلف الصعد والمستويات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، من حيث فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة وتطوير معايير العمل الوطنية والارتقاء بالحقوق العمالية وتحسين شروط وظروف العمل.


وركز جلالته في خطاباته ورسائله خلال السنوات الماضية على ضرورة توفير جو من الاستقرار الوظيفي للعامل وبيئة العمل السليمة والآمنة ليؤكد فيها اهتمامه على وجه الخصوص بهذه الشريحة كونها تتميز بالجد والجدارة والاجتهاد اليومي في بذل كامل طاقاتها وقدراتها لرفعة الوطن وازدهاره.


وأكدت الحركة العمالية والنقابية، اعتزازها بالقيادة الهاشمية, وتجدد فخرها بما تحقق من إنجازات وهي تسير بخطى واثقة نحو مسيرة البناء والتحديث.
كما ثمنت التوجيهات الملكية السامية للحكومات بإطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها توفير فرص العمل، والتخفيض من معدلات البطالة المرتفعة، وتعزيز نشاط الاقتصاد الوطني.


وهنأت وزيرة العمل ناديا الروابدة جميع عمال الأردن على اختلاف مواقعهم بمناسبة عيد العمال تقديرا لهم على عطائهم الموصول في سائر ميادين الإنتاج ولدورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه.


وأكدت الروابدة أن وزارة العمل تعي جيدا أهمية دور العمال الكبير في بناء الوطن، كونهم عصب الاقتصاد الوطني وأساس نهضته، لهذا حرصت على حماية حقوقهم ومكتسباتهم العمالية من خلال تطوير التشريعات ومنظومة التفتيش وآلية استقبال الشكاوى العمالية عبر المنصة الإلكترونية "حماية"، بالإضافة إلى تعديلات قانون العمل لسنة 2023 التي عززت الحماية للمرأة العاملة وللأشخاص ذوي الإعاقة.


 




 

 


 

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